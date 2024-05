Nybyggmarkedet så bekmørkt ut i fjor, men salg og bygging har tatt seg noe opp i starten av 2024. Harald Hansen, leder for DNB Eiendom Nybygg, er likevel ikke optimistisk for fremtiden.

– Det er naturligvis positivt at det nå selges flere nye boliger og at igangsettingen øker noe, men vi beveger oss altså sakte opp fra historisk lave nivåer. Jeg tror vi kan si at bunnen er nådd, men det er for tidlig å friskmelde markedet, sier han.

Ifølge Hansen er vi ikke i nærheten av å dekke det reelle boligbehovet. Det er allerede for få boliger i flere av de store byene, og i tillegg skal nær 100.000 ukrainske flyktninger – enten ventet i år eller som har kommet i 2022 og 2023 – også bosettes.

Dette bør få alarmklokkeren til å ringes hos myndighetene, understreker Hansen.