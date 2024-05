Politiet rykket onsdag ettermiddag i 13-tiden ut med flere enheter for å søke etter et barn som var meldt savnet fra en barnehage i Osedalen i Froland kommune. Barnet hadde vært borte siden like før klokken 13 onsdag.

Frivillige ressurser ble varslet, men rakk aldri å mobilisere før barnet etter en halvtimes tid ble funnet:

– Barnet er kommet til rette på barnehagens eget område. Politiet vil avrunde sitt oppdrag på stedet, meldte Andersen klokken 13.35.