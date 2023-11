Svekket økonomi er en av hovedårsakene til at folk gruer seg. Nesten hver tredje som ble spurt i undersøkelsen, svarer at en vanskelig økonomisk situasjon vil påvirke deres julefeiring negativt, skriver Unicef Norge i en pressemelding.

Like mange svarer også at den politiske situasjonen i verden og Norge vil påvirke julen negativt.

Resultatene i undersøkelsen viser at barnefamilier og de med lavest inntekt har lavest forventninger til sin egen julefeiring.

– Dette er et utslag vi har sett i mange år, men som naturlig nok forsterkes av tøffere økonomiske tider for svært mange. Barnefamilier er i etableringsfase, med en mer krevende økonomi enn de fleste mer etablerte familiene. Naturlig nok påvirkes de også sterkere av svingninger i økonomien, sier direktør for barns rettigheter i Unicef Norge, Kristin Oudmayer.

Hele seks av ti svarer at julen er med på å forsterke forskjeller og ulikheter i Norge.

– Det er fremdeles mye vi kan gjøre for å hindre at forskjellene i samfunnet øker. Men det er også mye vi som samfunn og medmennesker kan gjøre for å redusere byrden forskjellene gir for dem det angår mest. Kanskje kan vi alle være enda litt mer inkluderende, og tenke på at ikke alle har samme mulighet som oss når vi presenterer vår egen høytid og feiring, avslutter Oudmayer.

Unicef-undersøkelsen er gjort av analysebyrået YouGov.