Det var rett etter overgangen over E18 ved den tidligere innkjøringen til Heftingsdalen i Arendal at to hester hadde bestemt seg for å ta bilveien fredag morgen.

– Det var en litt spesiell kjøretur for pappa og sønn til barnehagen, skriver Magnus Ågotnes til Agderposten.

Det var mange biler som stoppet og forsøkte å hjelpe, forteller Ågotnes. Heldigvis fikk eierne hentet inn igjen hestene.

– Kjekt å se at alle var villige til å hjelpe selv om ingen av oss hadde særlig kontroll på hest.