Ved 6-tiden mandag morgen flyter trafikken greit, opplyser trafikkoperatør Mette Brunæs i Vegtrafikksentralen Øst til NTB.

– Men det blir nok litt ekstra kø i dag. Hvor mye og hvor lenge kan jeg ikke si noe om.

Siden 2003 har elbilene kunnet kjøre i kollektivfeltet. I 2021 kom det imidlertid en innstramming om at elbiler måtte ha passasjer i tidsrommet 6–9 for å kunne kjøre i kollektivfelt på hovedveiene inn mot Oslo. Samme regel gjaldt også mellom klokka 14 og 18 på ettermiddagen.

Nå er det altså kastet helt ut av kollektivfeltet.

– Denne fordelen blir nå tatt bort av hensyn til bussenes framkommelighet. Andelen elbiler i kollektivfeltene, spesielt i rushtiden, er nå så stor at bussene blir betydelig forsinket, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Høy bot

Forbudet er ett av flere tiltak for å begrense privatbiltrafikken når ring 1 stenges på grunn av ombyggingen av Hammersborgtunnelen.

Operasjonsleder Kjetil Ringseth i Øst politidistrikt sier at han ikke kjenner til om Utrykningspolitiet skal ha ekstra kontroller mandag.

Boten for å kjøre ulovlig i kollektivfeltet er på 8200 kroner. Men kanskje er man heldig og slipper unna med en advarsel de første dagene med forbud.

– Det kan bli at man veileder og gir advarsler, og at man så gir bøter etter hvert, sier Ringseth til NTB.

– Hårreisende

Høyres Trond Helleland mener saken er dårlig håndtert, og mener samferdselsministeren bør på banen for å sikre trafikkflyten.

– Det er helt bort i natta å stenge kollektivfeltet for elbiler i Oslo og Akershus uten å ha satt inn ekstra kollektivtransport eller lignende tiltak. Dette vil skape monsterkøer som vil påvirke mange, mange tusen – både privatpersoner og næringsliv, sier han i en epost til NTB.

– Høyre krever at samferdselsministeren kommer på banen og klargjør hva han skal gjøre for å forhindre køer som kommer til å bli lange som et vondt år, sier han.

Han spør hvilke tiltak samferdselsministeren har tenkt å sette inn for å bøte på situasjonen som oppstår når elbilene må konkurrere om plassen i de ordinære kjørefeltene med all annen trafikk.

Skiltene gjelder

Vegvesenet anbefaler folk å reise kollektivt hvis de kan. Trafikkoperatør Brunæs sier det er vanskelig å forutse hvordan de nye reglene vil endre trafikkflyten og reisemønstre.

– Vi må se det an noen dager og se hvordan det utvikler seg, sier hun.

Omskiltingen på riks- og europaveiene skjer 6. og 7. mai. På det kommunale veinettet starter arbeidet 6. mai og er ferdig innen 1. juni. Forbudet gjelder fra dagen skiltene er endret.