– Fantastiske nyheter, sier daglig leder Anne Tingelstad Wøien i Folkehøgskolerådet i en pressemelding til NTB.

– Det er både fornuftig og bra at folkehøgskole nå kan bli godkjent som en del av et studium ved universitet eller høyskole, legger hun til.

Rundt 10 prosent av alle 19-åringer velger folkehøgskole hvert år. Til nå har dette gitt to tilleggspoeng for opptak til høyere utdanning. Argumentet fra Stortinget var i sin tid at året på Folkehøgskole blant annet gjør elevene mer forberedt for videre studier.

– Dette argumentet står seg fortsatt godt, og det synes gjennom den nye loven, mener hun.

Stortingsmeldingen om opptak til høyere utdanning kommer senere denne våren.