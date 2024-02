– Det er forferdelig det som har skjedd. Det er en stor tragedie, sier presseansvarlig Amelie Winberg for entreprenør NCC.

Brannen brøt ut i 10-tiden mandag formiddag. Bilder fra området viser at bygningen sto i flammer med tykk svart røyk stigende opp av det overtente bygget.

Det er uklart hva som forårsaket brannen, men NCC mistenker at den har oppstått i forbindelse med arbeid på byggeplassen.

– Kommer til å ta lang tid å slukke

Ved 15-tiden jobbet brannvesenet fortsatt med å få kontroll på brannen.

Talsperson for nødetatene, Markus Friberg, sier at rundt 30 til 40 brannmenn har jobbet på stedet.

– Det kommer til å ta lang tid å slukke, sier han.

Badeanlegget skulle etter planen åpnes i sommer.

Flere bygg evakuert

Flere bygninger i området har blitt evakuert på grunn av den svarte røyken fra brannen, blant annet PEAB-bygningen der det er flere kontorlokaler.

Også hotellet Liseberg Grand Curiosa, som ligger vegg i vegg med Oceana, har blitt evakuert.

Innbyggere i området bes om å holde seg innendørs og stenge vinduer og ventilasjonsanlegg.

Liseberg-sjef Andreas Andersen sier at de jobber med å få klarhet i hva som har skjedd, og at de består redningsarbeidet på stedet.

Talsperson for politiet, August Brandt, sier at hendelsen etterforskes som en arbeidsulykke, men understreker at dette kan endre seg etter hvert.

Milliardsatsing

Badeanlegget, som ligger vegg i vegg med hotellet Liseberg Grand Curiosa, er på 13.600 kvadratmeter, inkludert rundt 6000 kvadratmeter med basseng innendørs og 4000 kvadratmeter utendørs.

– Vi hadde kommet ganske langt. Det var planlagt sluttbefaring i april, og vi fylte bassengene forleden uke, sier presseansvarlig Winberg for entreprenør NCC.

Hun opplyser videre at samtlige av arbeiderne forlot byggeplassen uten skader.

Ifølge tidligere opplysninger fra Liseberg skulle badeanlegget koste rundt 1,2 milliarder svenske kroner å bygge.