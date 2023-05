IKKE ÅPEN: Flere av boligene er overtatt, men bystranda er ennå ikke åpen for allmennheten. Foto: Marie N. Kalvehagen

Se bildene av den nye bystranda: – Spør kommunen hvorfor den ikke er åpen

Kommunen ble spurt, men ville ikke bidra til å betale for den. Nå håper utbygger at den nye bystranda snart er klar til bruk for allmennheten. Først må han bli enig med kommunen.