Rentehevingen er i tråd med det Norges Bank varslet etter forrige rentemøte 2. november, men er likevel ikke i tråd med det analytikerne hadde varslet. De fleste regnet nemlig med at Norges Bank ville la renta ligge på grunn av litt lavere kjerneinflasjon enn ventet og uendret styringsrente i USA. I tillegg er det svært dårlige tider i byggebransjen, som har varslet nærmest full stopp i boligbyggingen.

Kronen styrket seg umiddelbart etter renteøkningen, skriver E24.

Varsler fall først til høsten

– Vi ser at økonomien kjøler seg ned, men prisveksten er fortsatt for høy. En økning i renta nå reduserer faren for at prisveksten holder seg høy lenge. Trolig holder vi styringsrenta på 4,5 prosent en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Banken begrunner hevingen med at prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet på 2 prosent. Det er utsikter til at lønnsveksten holder seg høy, og at kronen har svekket seg videre.

– Prognosen indikerer en styringsrente som blir liggende på 4,5 prosent fram til høsten neste år, før den gradvis avtar, heter det i pressemeldingen.

På sin pressekonferanse etter rentekunngjøringen gjorde sentralbanksjefen det klart at det ikke var en enkel beslutning.

– Mange har fått en strammere økonomi, og for noen er det krevende å få endene til å møtes. Hever vi renta for mye, bremser vi økonomien mer enn nødvendig. Det ønsker vi å unngå, sa Wolden Bache.

Samtidig er det en risiko ved å la renta stå stille.

– På den annen side er prisveksten fortsatt for høy. Hever vi renta for lite, kan prisene fortsette å stige raskt.

– En politikkfeil

Analytikerne, som altså forventet at renta skulle holdes på 4,25 prosent, er til dels skeptiske til renteøkningen.

– De hadde ikke trengt å gjøre dette. Det er en politikkfeil. Inflasjonen er på vei ned, og internasjonalt er alle sentralbankene opptatt av når renten skal settes ned. Norges Bank er den siste sentralbanken som setter opp renten i denne syklusen, sier sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management til Dagens Næringsliv.

– Her går vi helt stikk motsatt vei av det andre sentralbanker har gjort i det siste, sier seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets til E24.

– Dagens utfall er ganske haukaktig, konstaterer Nordea i sin pressemelding.

– Dette er en vond førjulsgave fra Norges Bank, spesielt til de over 150.000 husholdningene som ifølge Sifo allerede er ille ute når det kommer til økonomisk trygghet, sier gjeldsekspert Sebastian Mikolajczyk i Bank2.

Interesseorganisasjonen Huseierne kaller renteøkningen «julegaven norske husholdninger ikke trengte».