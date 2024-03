Regjeringen gikk torsdag ut og frarådet norske bedrifter å drive handel med ulovlige israelske bosetninger.

– Dette er et nytt signal fra regjeringen, som vi er positive til. Nå vil vi se nærmere på hva dette betyr for oss, og involvere styret for å få behandlet saken der så raskt som praktisk mulig i et ekstraordinært styremøte, sier administrerende direktør Elisabeth Hunter i Vinmonopolet til NTB.

– Få varer

Samfunns- og myndighetskontakt i Vinmonopolet, Halvor Bing Lorentzen, sier at de i dag selger svært få varer fra Israel-okkuperte områder.

– Det er seks produkter av 37.000 som det er mulig å bestille i dag. De kommer fra Golanhøydene og Vestbredden, sier han til NTB.

– Disse vinene selger veldig lite. Fra Vestbredden ble det solgt 92 liter i fjor og Golanhøydene 3700 liter av 95 millioner liter totalt.

– Et sterkt råd

Lorentzen understreker at dette ikke er produkter Vinmonopolet har bedt om eller etterspurt.

– De er i det såkalte tilleggsutvalget som grossister selger gjennom Vinmonopolet, sier han.

– Dere skal ha styremøte, tror du dette betyr at varene blir fjernet?

– Jeg skal ikke spekulere i det. Men det er et sterkt råd fra regjeringen og noe vi behandler så raskt som praktisk mulig. I løpet av kort tid.

Amnesty forventer kutt

Amnesty International har klare forventninger til møtet i Vinmonopolet.

– Vi forventer at Vinmonopolet og alle andre som fører varer fra bosetninger, stopper all handel med bosetninger fra og med i dag, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge.

Han mener at regjeringens fraråding er et skritt i riktig retning.

– Men å handle med bosetninger er ulovlig, så forbud er eneste riktig linje her, sier han.