– Det er en stor glede å endelig kunne avsløre Kunstsilos åpningsdato. Den 11. mai 2024 blir det folkefest i Kristiansand, sier administrerende direktør for Kunstsilo, Reidar Fuglestad.

Kunstsilo Kristiansand er en tidligere kornsilo som har blitt forvandlet til et kunstmuseum. Det nye bygget er på 8500 kvadratmeter, hvor 3300 kvadratmeter er viet utstillingsrom.

– Det nye bygget vil by på et fullspekket utstillingsprogram, brasseri, bar og servering i toppetasjen, museumsbutikk, takterrasse med utsikt over innseilingen og flotte formidlingslokaler i et unikt, arkitektonisk bygg, heter det i en pressemelding.

Debatt om pengebruk

Museet forvalter tre faste samlinger. Blant dem er Tangen-samlingen.

Oljefondssjef Nicolai Tangen valgte å gi hele sin private samling av kunst til hjembyen Kristiansand. Tangen stilte imidlertid krav om at kommunen måtte finne et egnet utstillingssted.

Forslaget om å bruke den gamle kornsiloen på Silokaia vekket heftig debatt lokalt. Debatten handlet blant annet om hvorvidt det offentlige skulle bruke store pengesummer på et slikt prosjekt.

– At det skulle bli så mye rabalder, hadde jeg aldri trodd, har Tangen tidligere uttalt til NRK.

Et viktig tilskudd til kunstverdenen

Åpningsutstillingen har fått tittelen «Nordiske lidenskaper» og viser over 700 verk fra Tangen-samlingen.

– At kunsten jeg har samlet skal vises i Kristiansand har lenge vært en drøm. Kunstsilo blir en fantastisk kulturarena med ambisjon om å tilgjengeliggjøre nordisk modernisme. Jeg tror museet kan bli et viktig tilskudd til kunstverdenen i Norden, sier Tangen.

Museet er tegnet av Mestres Wåge Arquitectes, Mendoza Partida og BAX Studio.