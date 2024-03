– Dette er en gledens dag for norsk energihistorie, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

To selskaper deltok i auksjonen, ifølge regjeringen. Til slutt var det Ventyr som stakk av med vinnerbudet på 115 øre per kilowattime.

– Det betyr at når den vindvektede, månedlige strømprisen er over 115 øre per kWh, vil staten få utbetalt differansen. Når prisen er under, vil staten betale differansen. Det totale støttebeløpet kan uansett ikke overstige rammen på 23 milliarder kroner, forteller energiminister Terje Aasland.

Han legger ikke skjul på at auksjonsrunden, som startet mandag, var spennende.

– Fotballkamper har lite spenning sammenlignet med dette. Det har vært intenst, sier Aasland.

Ventetid på deler

Kontrakten skal undertegnes i løpet av de neste fire ukene.

På forhånd var det usikkerhet rundt om det i det hele tatt ville komme noen bud.

– Jeg er veldig glad for at vi har en vinner, sier energiministeren.

Selve prosjektet kommer til å ta noen år. Blant annet er det lang leveransetid på deler for øyeblikket.

– Svaret på nesten alt

Støre mener at svaret på «nesten alle spørsmål» er at vi trenger mer kraft.

– Vi skal kutte utslipp og skape jobber. Vi skal bringe fram ny fornybar kraft til Norge, sier statsministeren.

Han sier at Ventyr har «gode norske kontakter» med seg i partnerskapet.

Nå vil regjeringen jobbe videre med å legge til rette for mer utbygging av havvind langs kysten.

– Vi har vannkraften, oljen og gassen. Vi er nå på vei over i sol og vind på land. Og nå vind til havs. Dette er ikke en fortelling om fremtiden, men om nåtiden, sier Støre.

Ventyr er et samarbeid mellom det belgiske selskapet Parkwind og Ikea-eier Ingka Investments fra Sverige.

Equinor-aksjen steg

I utgangspunktet var fire selskaper forhåndsgodkjent til å delta i auksjonen.

Ett av dem, Equinor, som hadde meldt seg på sammen med RWE, fikk et betydelig byks på børsen da det ble klart at de ikke skulle bygge ut havvindprosjektet, skriver Finansavisen.

Leder Åslaug Haga i Fornybar Norge mener at auksjonen viser at næringslivet har tro på havvind, til tross for en krevende markedssituasjon med kostnadsvekst, inflasjon og press på leverandørkjeder.

– Vi er svært glade for at Norge nå er i gang med sitt første store havvindprosjekt. Dette vil bidra med betydelig kraft til omstillingen av Norge, men også store muligheter for norsk leverandørindustri, sier hun.