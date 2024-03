Påska er i gang i alpinsenteret på Høgås. Det var fortsatt god plass i trekket palmesøndag. Mari Jokelid gjør seg klar til nok en tur. Foto: Kjetil Reite

På en god dag er det 20 som besøker dette alpinsenteret

Skitrekket er 200 meter langt og det koster under 200 kroner for et dagskort. Velkommen til alpinsenteret der det sjelden er kø.