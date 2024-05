Regjeringen kom i desember med endringer i de konkurransefremmende tiltakene i bransjen. Endringene planlegges å tre i kraft 1. juli. Det kan føre til at Q-meieriene mister 50 millioner årlig i tilskudd, skriver E24

Q-meieriene mener imidlertid at endringene er ugyldige, ifølge et brev som avisen har fått innsyn i. Ifølge selskapet har ikke saksbehandlingen vært god nok. Videre mener de at endringene vil utgjøre et brudd på det såkalte «melkeforliket» fra 2007, som resulterte i støtteordninger til uavhengige meieriselskaper.

Q-meieriene mener også at «den ulovfestede læren om myndighetsmisbruk» er en legitim grunn til et mulig søksmål.

– Dersom det mot formodning skulle bli truffet vedtak i samsvar med høringsnotatet, (...) varsles det at Q-Meieriene vil vurdere å gå til rettslige skritt i sakens anledning, uten ytterligere varsel, skriver selskapet.

Da landbruksminister Geir Pollestad (Sp) presenterte endringene, sa han at regjeringen ikke ønsker å bruke mer penger enn nødvendig for å opprettholde konkurransen.