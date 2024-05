VIRKER KKE: May Britt Lunde mener det kastes bort milliarder av kroner på rusbehandling hvert år. Foto: Siri Fossing

Mistet lillebroren: – Ingen vil egentlig leve et slikt liv

Søskenparet May Britt Lunde og Jens Ove Kristiansen har delt mye. En tøff barndom, og et sterkt samfunnsengasjement. Men for en knapp måned siden døde Jens Ove. I begravelsen ble han minnet, blant annet av NATO-sjefen.