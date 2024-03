Det sikre daglige inntaksnivået er 10 mg/dag, opplyser Mattilsynet.

Det er også meldt inn bivirkninger fra personer som har brukt produktet.

Bivirkningene som er meldt inn inkluderer rødhet, kløe og prikking og varmefølelse i huden, økt puls og systemsymptomer.

Ifølge Mattilsynet er det solgt over 1000 forpakninger av denne varen siden februar 2023.

Produktet er solgt i både nettbutikker og fysiske helsekostbutikker over hele landet.

Niacin (vitamin B3) finnes flere former, vanligst å benytte i kosttilskudd er nikotinamid og nikotinsyre. Selv om forbindelsene er nokså like, har de ulik effekt på kroppen, og derfor også ulike øvre tolerable inntaksnivåer satt av matmyndighetene i EU/EØS.

Øvre tolerable inntaksgrense for nikotinamid er 900 mg/dag (for voksne), mens øvre tolerable inntaksgrense for nikotinsyre er 10 mg/dag (for voksne).

– Dette produktet inneholder 50 ganger den daglige øvre tolerable inntaksgrensen for nikotinsyre, og anses derfor ikke som trygt, skriver Mattilsynet.