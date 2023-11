Den fineste skøyteisen kommer gjerne før snøen legger seg. Da blir den blank og fin, uten snublekanter. Minst 10 centimeter for blank stålis er det ekspertene regner som sikkert.

I år er skøyteisen på Østlandet kommet omtrent tre uker tidligere enn i fjor. Også i Agder er det allerede steder med farbar is. Blant annet er det nylig rapportert trygg is på Selåsvann på Vegårshei som ligger drøyt 200 meter over havet.

– Bra med is på hele vannet, men i ett område er det helt ren stålis. Der er det 8 cm. Resten av vannet er det litt mer luft i det øverste laget. Så den ser mer grå ut, skriver Hans Egil Hansen, som er oppført som erfaren på nettstedet iskart.no.

Minusgrader de siste par ukene har gitt god is på mange små vann. Litt større innsjøer er også islagt i skjermede bukter, ifølge varslingstjenesten Varsom.no. Men pass på:

– Tidlig islegging gjør at istykkelsen varierer mer fra sted til sted på vannene enn vi er vant til, og sist uke har det blitt rapportert om mange plumpinger. Uten kunnskap, riktig utstyr og godt tur følge kan slik plumpinger få alvorlig konsekvenser.

Siden isen har lagt seg så tidlig, er det fortsatt mye varme i innsjøene, hvor bare det øverste laget er på frysepunktet. I mildværet som har vært de siste dagene, kan isen smelte eller svekkes fra undersiden. Der det ligger snø på isen, kan slike områder være vanskelige å oppdage.

Et råd fra Varsom er at nylagt is er som en magnet på utforskende barn, og at iskunnskap må læres.