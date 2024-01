Kollektivtrafikk og infrastruktur klappet nær sagt sammen i store deler av Sør-Norge onsdag som følge av snøkaoset. Bane Nor stanset all togtrafikk på Østlandet. Alle busser i Oslo og Bærum var en periode innstilt. Det samme gjaldt all flytrafikk på Oslo lufthavn.

På sikt venter klimaforskerne at det vil bli mindre snø om vinteren siden temperaturene stadig øker. Men det kan likevel bli flere slike snøkaos-dager i tiden fremover, ifølge klimaforsker Erik Kolstad ved forskningskonsernet Norce og Bjerknessenteret.

– Nedbørsintensiteten har nemlig økt, og det er nettopp intens nedbør som skaper snøkaos disse dagene, sier han til NTB.

Han viser til ekstremværet Hans som i sommer rammet store deler av Sør-Norge, med intense nedbørsmengder på få dager. Det ble satt en lang rekke rekorder på værstasjoner over hele Sør-Norge. Og slike intense nedbørsmengder om vinteren vil skape nye kaosdager.

– Men dette er jo ikke helt nytt heller. Det er ikke slik at vi aldri har hatt denne type vær tidligere. Men det er altså disse intense nedbørsepisodene som har økt i omfang i Norge, sier han.

Infrastruktur og kollektivtrafikk knelte da store deler av Sør-Norge, og særlig Østlandet, ble rammet av snøkaos onsdag. Slike kaosdager kan det bli mer av i fremtiden, ifølge klimaforsker. Her er Jernbanetorget i Oslo dekket av snø tirsdag kveld. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– Norsk infrastruktur er dårlig tilpasset

Kolstad påpeker at det er et problem at man ikke tar klimaendringene med i beregningene når det bygges infrastruktur her til lands.

– Helt generelt har vi jo dessverre hatt en tendens til å bygge infrastruktur og hus i Norge som ikke er særlig klimatilpasset. Det er mange eksempler på det. For eksempel på Voss i Vestland, hvor de bygget nytt kulturhus i 2011. Og så allerede i 2014 så flommet det for første gang over på grunn av en høstflom.

– Og du har hus som bygges opp igjen like ved en elv, som blir tatt av flom flere ganger før man bestemmer seg for å ikke bygge der igjen, sier han videre.

Han viser til at staten har fått kritikk fra Riksrevisjonen for at Norge er for dårlige på klimatilpasning. Han peker på en fortvilelse blant klimaforskere, som har advart om denne type vær i lang tid.

– Vi er litt seint ute i Norge med å ta dette ordentlig på alvor. Det er jo veldig mye billigere å gjøre forebyggende tiltak enn å rydde opp det etter skadene først har skjedd, sier Kolstad.

Det ble satt en lang rekke nedbørsrekorder i forbindelse med ekstremværet Hans som rammet store deler av Sør-Norge i august. Foto: Terje Pedersen / NTB

Håper folk våkner litt mer

Han viser også til et stadig stigende havnivå. I løpet av dette århundret ventes en gjennomsnittlig havnivåstigning på 10–50 centimeter langs norskekysten.

– Der vil vi få et problem langs kysten. Det kommer dessverre til å bli veldig tydelig etter hvert at vi kanskje burde tenkt oss bedre om da vi bygget helt nede i strandsonen.

Snøkaoset som rammet Sør-Norge onsdag, skaper blandede følelser hos klimaforskere, ifølge Kolstad,

– På en måte er det jo selvfølgelig i all hovedsak negativt. På en annen side håper vi at folk våkner litt mer. Jo flere sånne ting som dette skjer, jo mindre kan man late som at «nei, det var bare et engangstilfelle», sier han.

– For det er jo bare en forsmak, disse tingene her. Dette med intens nedbør kommer ikke til å gi seg. Det er en veldig tydelig trend, som også er enkel å forklare fysisk. Mer intens nedbør er rett og slett en konsekvens av at varmere luft kan holde på mer fuktighet enn kaldere luft.