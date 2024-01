– Det kan ikke advares nok. Det er stor fare for å kjøre på elg her i Valle og Bykle nå, sier Birger Trydal i fallviltgruppa i Valle til Agderposten.

Klokka er 19 og han har akkurat avlivet en elgokse som sprang ut i veien foran bilen til en Vennesla-bilist på Dalesletta på riksveg 9 nord for Valle sentrum. Elgen segnet om i skogen like ved. Der fant Trydal dyret og fikk gjort ende på lidelsene dens.

Bilen var ikke kjørbar på grunn av knust frontrute, men den enslige bilisten slapp med sjokket.

Ingen personskader

En halv time tidligere smalt en elg inn i sida på en annen bil nesten på samme stedet på Dalesletta. Den forsvant til skogs og Trydal fant den ikke. Han vil lete mer mandag.

Fredag var det elgpåkjørsler ved Bjørnarå i Bykle, på Homme-sida i Valle og på fylkesveg 450 Bjørnevassvegen i Valle. Ingen personer kom til skade.

I tillegg ble det påkjørt to rådyr.

– Det kan fort bli personskade om man uheldig, sier Trydal. Han ber folk respektere skiltene og de blinkende lysene langs veiene som forteller om elgfaren

– Kjør i 60

-Sett ned farten til 60 kilometer i timen der, eller når du ser mye elgspor som krysser veien. Ikke bry deg om utålmodige bilister bak, sier han.

Utålmodige bilister er også en fare for han og de andre som må ut og avlive vilt etter elgpåkjørsler.

– Selv om vi merker stedet vi arbeider med skilt og lys, er det mange som bare feier forbi. Det setter oss i livsfare, sier han

– Hva skal vi gjøre om vi kjører på en elg, hjort eller rådyr?

– Varsle politiet, som varsler oss. Bli helst på stedet til vi kommer om du kan stå og vente en trygg plass. Det kan gjøre det lettere for oss å finne et skadet dyr. Uansett, merk stedet med det du har. I siste tilfellet her på Dalesletta brukte bilisten ei flaske å merke med. Ofte kan det være godt for den som har kjørt på et dyr og vente, snakke med oss og roe ned, sier Birger Trydal.