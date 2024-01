– Vi opplever for tiden problemer med innlogging på Helse-Norge. All innlogging via ID-porten er nede grunnet driftsforstyrrelser hos Digitaliseringsdirektoratet, heter det i en melding på Helse-Norge sine nettsider.

De beklager ulempene feilen medfører. Samme feil har også rammet Nav, som bekrefter at det ikke er mulig å logge inn på deres nettsider.

Den samme feilen rammer også Skatteetaten, Digipost og andre offentlige tjenester under ID-porten, skriver VG. Dette er en felles løsning for innlogging på en rekke offentlige tjenester i Norge og driftes av Digitaliseringsdirektoratet.

Pressetjenesten til Digitaliseringsdirektoratet bekrefter overfor VG at de opplever problemer, og at de jobber med å løse feilen.