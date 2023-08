– Vi tror vi når folk flest, og ikke bare bransjefolk

For andre år på rad, åpner Agderposten dørene til eget mediehus under Arendalsuka. – I fjor var det kø ut døra på mange av debattene på Mediescenen. Som mediehus i Arendal når vi et helt spesielt debattpublikum, sier Katrine Lia, sjefredaktør i Agderposten.