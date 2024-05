«Hele kysten Lindesnes til Hammerfest i nord – nå blir det sol, sol, sol». Teksten fra Strikks kjente sang «Sol» passer nesten perfekt for værutsiktene i landet de neste dagene.

– Ikke helt til Hammerfest, men kanskje helt til Alta, sier vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis til NTB.

Så godt som hele landet kan se fram mot en god og varm 17. mai, men også før bunaden skal på, kan man nyte sommerlige temperaturer. For penværet fortsetter – og det strekker seg langt nord.

Er man i Sør-Norge og vil kjøle seg ned torsdag, kan man ta en tur til Sørlandet. Her blir det «bare» 22 grader. Varmest blir det i Trøndelag med 28 grader.

Også Nordland vil nå 20-tallet, Troms får 18, mens det i Finnmark ventes rundt 10 grader i indre strøk.

Opp mot 28 grader

Fredag ser ut til å bli en ren fest også værmessig – og ifølge meteorologen er det ikke ofte at en så stor del av landet får så pent vær på nasjonaldagen.

– På Østlandet og Vestlandet blir det opp mot 25 grader, mens Midt-Norge og Trøndelag får det varmest med 28 grader, sier Sarchosidis.

Også lenger nord får man ta del i penværet 17. mai. De varmeste stedene i Nordland vil bikke 25 grader, men også Troms vil nå 20-tallet.

Men så er det stopp – for skillet ser altså ut til å gå i Finnmark.

Kan bli den varmeste nasjonaldagen

– Vidda og Alta får rundt 16 grader. Men når vi kommer til Hammerfest, som sangen sier, blir det ikke like varmt, sier meteorologen og forteller:

– Hammerfest, Honningsvåg, kysten av Finnmark og østover mot Kirkenes blir det mellom tre og sju grader.

Den gode nyheten for de lengst i nord er at nedbøren 17. mai vil gi seg i løpet av dagen.

Og i sør vil flere steder få en av sine tre varmeste 17. mai-temperaturer så lenge Meteorologisk institutt har målt.

– Og enkelte steder får sin varmeste nasjonaldag så lenge målingene har pågått, sier Sarchosidis.

Sommervær i sør – snøbyger i nord

Når 17. maifesten er unnagjort, fortsetter sommertemperaturene på Sørlandet og Østlandet. Det gjør det derimot ikke på Vestlandet, i Midt-Norge og oppover.

Ifølge meteorologen vil et lavtrykk i nord ta med seg kjølige luftmasser fra havet og ned til Vestlandet. Det betyr at hele Nord-Norge og ned til Vestlandet vil få lavere temperaturer.

– Trondheim går fra 25 grader fredag til 12 grader på søndag, så det er et skikkelig temperaturdropp, sier Sarchosidis – som oppfordrer folk i Nord-Norge til å nyte godværsdagene mens man har dem.

– Fra søndag blir det vinterlig, og snøbygene vil returnere. Det blir en nedtur fra 20 plussgrader til snøbyger, så man må passe på å virkelig nyte helgen, sier Sarchosidis.

Fare for gress- og lyngbrann

Meteorologen minner om at sol og varme fører til at det blir tørt – og dermed fare for gress- og lyngbrann.

For deler av Østlandet, Sørlandet, Vestland og Rogaland har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel.

– Og det blir jo bare tørrere så lenge det ikke kommer noe nedbør, sier meteorologen.