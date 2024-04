Det opplyser padelselskapets advokat, Yngve Andersen, til VG. Han sier at JPG er uenig i tingrettens vurderinger og derfor har besluttet at dommen ankes til Agder lagmannsrett.

I den kjendistunge saken vant Jacobsen fram i tingretten, og han ble tilkjent 3,1 millioner kroner pluss renter og sakskostnader på 1,1 millioner kroner.

JPG ble tidligere eid av fotballprofilene Jesper Mathisen og Ole Martin Årst og forretningsmennene Eimund Tharaldsen og Jesper Brandt. Jacobsen mener at han fikk for lite betalt for sin eierandel da JPG ble solgt til svenske We Are Padel.

JPG ble solgt for 84 millioner kroner, men Jacobsen og andre sentereiere skal ha fått opplyst en salgspris på 45,5 millioner. Derfor mente han at han fikk for lite betalt for sine aksjer.

Jesper Mathisen kalte Jacobsen for «løgner» i retten, mens Årst i sin forklaring sa at Jacobsen «har fått best betalt og gjort minst».