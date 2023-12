Vi har så vidt startet på desember, den mest brannfarlige måneden av dem alle gjennom året. I løpet av de første elleve månedene i år omkom 24 personer i brann, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

Tryg Forsikring går derfor ut og minner om at røykvarslerne, vår beste venn for å forhindre alvorlige brann-ulykker, faktisk har en utløpsdato. Noe mange ikke er klar over i det hele tatt.

LIVSVIKTIG: Brannalarmen bidrar hvert år til å redde liv. Men kun om den virker. Foto: Colourbox-Tryg Forsikring

Mange skifter aldri

I en fersk undersøkelse svarer nemlig 3 av 10 at de ikke skifter ut røykvarsleren før den er minst ti år gammel. 1 av 10 skifter aldri.

– Det er skremmende at så mange tydeligvis ikke er klar over at røykvarsleren har en utløpsdato, som regel etter ti år, og at de virker dårligere og dårligere etter dette. Antallet tilsvarer hundretusener av husstander som har altfor gamle røykvarslere installert, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Hvilke krav stilles til røykvarslere i boliger? Sjekk under:

Røykvarslere og krav Vis mer ↓ Det er et minimumskrav er at man har én røykvarsler i hver etasje. En optisk røykvarsler kan oppdage ulmebrann raskere enn en ionisk.

De skal monteres på høyeste punktet i taket, minst 0,5m fra veggen.

Batterier bør skiftes én gang i året, selv om de kanskje varer litt lenger.

En støvtett røykvarsler virker dårligere, husk å tørke av den.

Røykvarslere bør testes med testknappen én gang i måneden.

Etter åtte til ti år går røykvarsleren ut på dato, og vil gradvis virke dårligere.

– Kjøp i julegave

Siden DSB startet registreringene av omkomne i brann i 1979 har det i snitt omkommet 61 personer hvert år. Over 80 prosent av alle de omkomne i brann har omkommet i boligbrann.

– Tidlig varsling øker sjansen for å redde seg ut i tide hvis det brenner, og det er nedslående at så mange kan ha røykvarslere som ikke virker godt nok. Kjøp en eller flere nye røykvarslere til deg selv og husstanden i julegave. Det er en billig livsforsikring. Mange branntilløp oppdages først av en røykvarsler, og ligger du og sover er det alarmen fra en ulende røykvarsler som kan berge deg og dine, oppfordrer Brandeggen.

PS. Røykvarslernes dag var 1. desember, men det er ikke for sent å sjekke eller bytte batteri nå for å sikre trygghet i jula (og resten av det kommende året).