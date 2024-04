Ibuprofen er betennelsesdempende og smertestillende legemiddel. I likhet med smertestillende paracetamol kan det kjøpes i butikker, kiosker og på bensinstasjoner.

Men det vil Norges Farmaceutiske Forening, Norsk forening for allmennmedisin og Den norske tannlegeforening få en slutt på, skriver Dagens Medisin.

Det er Direktoratet for medisinske produkter som fastsetter hvilke legemidler som kan selges utenom apotek. I et brev til direktoratet skriver de tre foreningene at ibuprofen medfører høyere risiko enn paracetamol, og de ber om en revurdering.

– Det er ikke tillatt å gi kunder noen veiledning ved kjøp av legemidler utenfor apotek, og vi mener dette bidrar til at flere kjøper ibuprofen når de burde valgt paracetamol. Paracetamol bør være et førstevalg i egenbehandling av smerter, heter det i brevet.

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, mener mange ikke er klar over forskjellen mellom legemidlene. Ibuprofen har høyere interaksjonsrisiko og høyere forekomst av bivirkninger enn paracetamol.

– Folk flest tenker nok at det er hipp som happ, begge er smertestillende som kan kjøpes i butikken. Men for de fleste innbyggerne er det gunstigere med Paracet i stedet for Ibux, sier hun til avisen.