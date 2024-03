Aksjonen har avdekket en rekke sårbarheter for utnyttelse, opplyser politiet i en pressemelding onsdag.

I overkant av 60 personer ved over 50 salonger i mer enn 15 byer er kontrollert. Ni politidistrikt deltok i aksjonen, som ble gjennomført i forrige uke og ble koordinert av Kripos med bistand fra Økokrim og Politiets utlendingsenhet (PU).

– Særlige aktuelle steder

– Kontroller ble utført basert på politiets etterretning om særlige aktuelle steder å oppsøke, sier Julie Platou Kvammen, leder for kompetansegruppen mot menneskehandel.

Ingen er så langt identifisert som mulig ofre for menneskehandel, men aksjonen har avdekket en rekke sårbarheter for utnyttelse som vil følges opp i den videre innsatsen for å bekjempe menneskehandel.

– Aksjonen hadde også til formål å innhente informasjon for politiets økte kunnskap om en av flere målgrupper som kan være særlig sårbare for utnyttelse til menneskehandel både i prostitusjon eller i tvangsarbeid, sier Kvammen.

Vil bygge tillit

Politiet opplyser at de ønsker å bygge tillit til personer som kan være sårbare for utnyttelse i thaimassasje-næringen, og de ønsker å informere om deres rettigheter.

– Det tar tid å bygge tillit til de som er utsatt for menneskehandel, og de har ofte lav tillit til politiet. I Norge er det lov å selge sex, men det er ulovlig å tilrettelegge for og fremme salg av sex. Det er også ulovlig å kjøpe sex. Det er kundegrunnlaget som opprettholder denne typen virksomhet, og kundene bør tenke over hvilket ansvar også de bærer gjennom handlingene sine og at de i verste fall kan bidra til at personer utnyttes i menneskehandel, sier Julie Platou Kvammen.