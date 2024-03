Luftfartstilsynet får meldinger om seksuell trakassering, spytting, urinering i midtgangen, slåssing, drapstrusler og mye annet, skriver de i en pressemelding.

Nå har en bred samling av organisasjoner i bransjen satt ned en arbeidsgruppe for å bedre vilkårene for ansatte og reisende. Det inkluderer blant annet bedre opplæring av ansatte, mer samarbeid, klarere regler for rusmidler på flyplasser, og mer kommunikasjon.

– Det skal straffe seg å true flysikkerheten, skriver de.

Når man flyr framover kan man høre nye annonseringer om bord. Der blir man bedt om å «sette seg selv i flymodus».

– Vi ønsker å redefinere begrepet flymodus til å omfavne at også den reisende går inn i en modus av respekt og mildhet mot ansatte og medpassasjerer. Det handler om å dempe uønsket oppførsel og forsterke følelsen av gjensidig respekt og ansvar, sier flyoperativ inspektør David Opsahl Moldskred i Luftfartstilsynet.