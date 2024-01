– Det er helt magisk. Nå må vinteren vare helt til påske, minst!

Det sier Eva Nesland. Sammen med barn og barnebarn har hun blant mange som tok turen til Dagsturhytta i Bymarka lørdag.

Mange arendalitter følte naturlig nok behov for å teste skiføret etter mange dager med uvær og kulde. Lørdag tittet både sola og varmegradene fram, og Dagsturhytta var et naturlig mål.

FØRSTE TUR: Fredrik Olsen, Merete Skrove, Tiril (8) og Tuva (3) på tur til Dagsturhytta for første gang. Johannes (5) syntes journalisten var litt skummel og gjemte seg. Foto: Sindre Haugen Mehl

På en stappfull parkeringsplass i Alvika møter vi Merete Skrove og Fredrik Olsen med barna Tiril (8), Johannes (5) og Tuva (3). Med pulk og tursekk gjør de seg klare for sitt første besøk til Dagsturhytta.

– Det er NM i pikkpakk, så det blir spennende, sier Olsen.

BURDAGSTUR: Johnny Nesland tok med barnebarnet Leonard Schartner på skitur. Leonard har bursdag og satte pris på å feire dagen i friluft i deilig vintervær. Foto: Sindre Haugen Mehl

Feiret bursdag på skitur

– Vi er utrolig heldige som har så flotte turmuligheter i nabolaget, sier Johnny Nesland. Han tok med seg barnebarnet Leonard Schartner på en ekstra runde i åttetallsløypa, mens resten hygget seg foran peisen i hytta.

– Han fyller 15 i dag, så da måtte vi ut på ski for å feire, sier Nesland.

Han har inntrykk av at hytta blir mye brukt.

– Det er alltid folk her, virker det som, sier han.

Familien bor på Saltrød og er flittige brukere av skogen, både sommer og vinter.

– Det er jo helt fantastisk i dag. Folk er så blide. De smiler hele tiden, sier Eva Nesland, inne i varmen.

PÅ SKITUR: Are Solum i fint driv i Bymarka. Foto: Sindre Haugen Mehl

En av mange blide skigåere er Are Solum. Han glir elegant forbi Agderpostens utsendte, som må gå i skiløypa i vinterstøvler fordi skia står igjen på hytta.

– Kommer jeg i avisa nå?

– Ja, Are, det gjør du.

POPULÆRT TURMÅL: Dagsturhytta i Arendal ble åpnet i november 2023. Foto: Sindre Haugen Mehl

Udimærka ute i marka

Dagsturhyttene er et initiativ fra Agder fylkeskommune.

I samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank og kommunene skal det settes opp 25 hytter i fylket innen 2025, én i hver kommune.

ENDELIG UT PÅ TUR: Ski i det fri slo vintersport på TV i dag. Foto: Sindre Haugen Mehl

Alle er helt like og skal være enkle å komme til.

I Arendal er hytta plassert ved Saltrødtjenn og har fått navnet Udimærka. Språkrådet har imidlertid ikke godkjent navnet ennå.

Udimærka ble åpnet 29. november i fjor.

FINE FORHOLD: I hvert fall om du har ski. Det hadde ikke journalisten. Foto: Sindre Haugen Mehl

Mye og fint brukt

Selv om det er et fylkeskommunalt prosjekt, er det kommunene som eier og står for drift. Leder for kulturnettverket i Arendal kommune, Anne Lise Halvorsen, er kontaktperson for Dagsturhytta.

Hun sier den har vært mye brukt etter åpningen.

– Jeg var der selv i romjula. Da var det fullt både ute og inne, og det var to bålpanner i sving. Det er alltid mye trafikk, sier Halvorsen.

MYE BRUKT: Ski i solveggen, akkurat som på påsketur. Foto: Sindre Haugen Mehl

Sommerstid er det mulig for rullestolbrukere å ta seg til hytta. Ved turløypa er det toalettfasiliteter. Det tror Halvorsen har mye å si.

– Hytta ligger rett ved løypenettet og er veldig tilgjengelig, sier hun.

TURTOALETT: Rett ved løypene og Dagsturhytta. Foto: Sindre Haugen Mehl

Tilbakemeldingene fra publikum er også gode, sier hun.

– Vi har ikke fått noen klager og heller ingen rapporter om hærverk. Det er veldig bra. Jeg er spent på om den fortsatt kommer til å bli like fint brukt, sier Halvorsen.