I en ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring sier 42 prosent at økte priser, renta og dårlig kronekurs ikke påvirker reiseplanene i sommer.

– Jeg tenker at mange bør ta den økonomiske situasjonen sin innover seg i større grad, når de planlegger ferien. Det er ikke et ukjent fenomen at mange lever over evne når de har fri og må betale dyrt for det i etterkant, sier privatøkonom Kenneth Sjåvåg i Sparebanken Sør.

Kenneth Sjåvåg Privatøkonom i Sparebanken Sør

Seniorrådgiver i Frende Forsikring, Marius Solberg Anfinsen, sier følgende om undersøkelsen.

– 43 prosent sier det motsatte, altså at den økonomiske situasjonen deres faktisk påvirker reiseplanene i sommer. De siste 15 prosentene vet ikke helt, sier

– Samtidig viser tallene fra undersøkelsen at opp mot halvparten synes de har dårligere råd denne sommeren, sammenlignet med i fjor, sier han.

– Lag feriebudsjettet nå

– Folk strekker seg tydeligvis langt for gode opplevelser i sommer, sier Solberg Anfinsen.

– Samme hvor du skal tenker jeg det er smart å tenke gjennom hvor mye du skal bruke. Før du reiser. Et feriebudsjett er til god hjelp når fristelsene står i kø, sier økonomen i Sparebanken Sør.

Hvis du skal til utlandet, bør du ha et bevisst forhold til valutaen. Den norske krona er svak. Det gjør det mye dyrere å leve i de aller fleste land nordmenn drar til, enn hva som har vært tilfelle tidligere år. I Frendeundersøkelsen sier 1 av 3 at de skal til utlandet i sommer.

– Mange nordmenn opplever nå at mer av inntekten går til faste utgifter som boliglån, mat, drivstoff og liknende. Da går kjøpekraften ned. Det må Ola Nordmann ta med seg inn i planleggingen av ferien, hvis ikke kan det bli en røff økonomisk høst, sier Kenneth Sjåvåg.