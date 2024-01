Go Ahead ber rett og slett folk om ikke å reise med Jærbanen torsdag, skriver Stavanger Aftenblad.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om mye snø i Rogaland. Utover ettermiddagen meldes det også om mye vind, og snøfokk i kystnære strøk.

– Med bakgrunn i dette anbefaler vi de som kan, å unngå reiser med Jærbanen i morgen og planlegge hjemmekontor hvis dette er mulig. Vi følger med på prognosene og jobber tett med Bane Nor for å sikre et best mulig tilbud. Vi oppdaterer fortløpende når vi får ny informasjon, skriver Go Ahead på sine nettsider.

Go Ahead trafikkerer også Sørlandsbanen og varsler fem innstilte avganger på strekningen Stavanger-Kristiansand-Oslo og motsatt vei.

– Flere stasjoner og deler av strekningen har fått problemer på grunn av snømengdene. Vi anbefaler alle som kan, til å utsette reisen sin til værforholdene er bedre, skriver togselskapet.

Store mengder snø og is pakker seg både på veksler på banen og på toget. Dette påvirker driftsstabiliteten. Dette forverres av at togene kjører gjennom et stort antall tunneler, som gjør at man får store temperatursvingninger, melder Go Ahead.