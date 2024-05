Fredag var 17. mai og de fleste butikker holdt stengt. Lørdagen som kommer etter er heller ikke noen vanlig lørdag med tanke på åpningstider.

Det er nemlig pinseaften, og da reduseres automatisk antall åpne timer.

Her er en liten oversikt til deg som har behov for en handletur. Husk også at mandag er 2. pinsedag og det meste da er stengt.

Matbutikker

De fleste stenger klokken 16 på lørdag.

Kun matbutikker som har lov til å holde søndagsåpent er åpne på søndag 1. pinsedag og mandag 2. pinsedag.

Vinmonopolet

Åpent til senest klokken 15. Stengt mandag 20. mai.

Alti Arendal

Åpent til klokken 16 lørdag. Stengt mandag.

Alti Harebakken

Åpent til klokken 16 lørdag. Stengt mandag.

Oddensenteret

Åpent til klokken 16 lørdag. Stengt mandag.

Grisen storsenter

Åpent til klokken 16 lørdag. Stengt mandag.

Lillesand senter

Åpent til klokken 16 lørdag. Stengt mandag.

Sørlandssenteret

Åpent til klokken 16 lørdag. Stengt mandag.

Hageland Arendal, Grimstad, Lillesand

Pinseaften kl 10-17 (9–17 i Lillesand)

1.Påskedag kl 12-17

2.Pinsedag kl 12-17 (9–17 i Lillesand)

Plantasjen Arendal

Hele pinsehelgen: 10–18