Flyet tok av fra Gardermoen torsdag ettermiddag og landet i Sharjah i Emiratene rundt klokken 22.30 torsdag kveld. To timer senere var det på vingene igjen med kurs mot Langkawi, ifølge overvåkingsnettsiden ifølge Flightradar24.

Evakueringsflyet landet cirka klokken 6.36 på Langkawi, skriver Aftenposten.

Der ligger kong Harald innlagt på sykehus med en infeksjon. Han skal transporteres hjem til Norge med fly, men Forsvaret ønsker av hensyn til sikkerheten ikke å bekrefte om det er det samme SAS-flyet som skal stå for pasientreisen.

Reiser hjem «om noen dager»

– Forsvaret skal i de nærmeste dagene støtte med lufttransport for å sikre en effektiv og sikker transport for Hans Majestet Kongen, skrev Forsvaret i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Kongehuset opplyste samme dag at kong Harald «kan reise hjem med fly om noen dager». Regjeringen legger til rette for transporten, og det er Forsvaret som står for den praktiske tilretteleggingen av hjemreisen, skrev Kongehuset.

Kongens livlege er på plass på Langkawi. Han opplyste torsdag at kongen er på bedringens vei, men at han fortsatt får medisinsk behandling på sykehuset.

Hentet sårede ukrainere

SAS-flyet er et Boeing 737–700 som ble bygget om til et medisinsk evakueringsfly i 2022. Blant annet har det blitt brukt til å fly sårede ukrainere til sykehus i andre land.

Den medisinske evakueringen fra Ukraina var et samarbeid mellom flere departementer, de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet, i tillegg til Forsvaret, SAS og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), skrev Forsvaret i en pressemelding i juli fjor.