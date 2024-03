Dette er to av de vanlige spørsmålene som forbrukerne stiller.

– Det forskjell på hvilke rettigheter du har som reisende ut ifra om du er på utreise, hjemreise eller mellomlanding. Skal du ut og reise med fly bør du først og fremst sjekke hvilke rettigheter du har før flyet letter, sier direktør i Forbruker Europa, Linn Hogner Jahr.

– Nordmenn klager mest på saker som handler om flyreise, men i fjor fikk vi rekordmange svindelsaker, forteller Linn Jahr, direktør i Forbruker Europa. Foto: Forbrukertilsynet

Nå har Forbruker Europa laget en hjelpeside med tre temaer som går igjen når folk tar kontakt med dem: Fly, svindel og dropshipping. Mer om de to siste snart, men altså: Fly.

Visste du at du faktisk har rettigheter før flyet har tatt av? Jo da. For eksempel skal du får tilbake skatter og avgifter hvis du må avbestille en billett som du har betalt. Og hva gjør du hvis flyselskapet går konkurs?

I likhet med krav du har som passasjer på bane og buss, avhenger dine rettigheter av hvor lenge flyet er forsinket, og hvor langt du drar. Les om flere rettigheter du har på temasiden om flyreiser.

Rekordmange svindelsaker

Forbruker Europa mekler i saker som er grenseoverskridende i EU som netthandel, bilkjøp eller flyreise. I fjor fikk de spesielt mange henvendelser om svindel.

Som vi har skrevet tidligere, opplever stadig flere å få pengekrav på utenlandske nettsider de ikke visste var et abonnement. Betaler de ikke, kommer inkassokrav. Men det kan være vanskelig å melde seg ut eller komme i kontakt med bakmennene og de føler seg fanget.

– Det er vanskelig å si hva grunnen til dette er, men det er nærliggende å tro at det handler om at svindelmetodene blir stadig nye og mer utspekulerte, sier Hogner Jahr.

For å hjelpe forbrukere som havner i slike situasjoner, har Forbruker Europa laget en temaside om svindel med gode råd for hva du bør gjøre om du utsettes for det.

Nettbutikken Klærigo bruker OSLO i logoen sin og utgir seg for å være i Stockholm på kontaktsiden. I virkeligheten sendes varene fra Kina. Foto: Skjermdump Klærigo

Lurt på nettbutikk?

– I 2023 meklet vi i mange saker der forbrukere hadde kjøpt noe på nett. Vi mottok nesten ett tusen saker knyttet til kjøp av klær og sko over nettet. I rundt 34 prosent av disse sakene, hadde forbrukeren brukt en betalingsformidler i stedet for å betale direkte, forteller Hogner Jahr.

Eksempler på slike betalingsformidlere Klarna og Svea.

– Å handle via en betalingsformidler er ikke et kvalitetsstempel, advarer Forbruker Europa-direktøren.

De ser en økende tendens til såkalt dropshipping.

Dette er dropshipping

Dropshipping er at en selger/nettbutikk utgir seg for å være norsk og får deg til å tro at varene finnes på lager i Norge.

I virkeligheten sendes det fra for eksempel Kina og har lang leveringstid og dårlige returordninger.

– Bruk alltid kredittkort hvis du handler på utenlandske nettbutikker, er rådet fra Jahr.

Mange kontakter Forbruker Europa for å be om råd når de føler seg lurt.

Første bud er å undersøke hvem som står bak nettbutikken. Nettbutikker skal opplyse om navn, organisasjonsnummer, adresse, e-post og telefonnummer. Finner du ikke kontaktinformasjonen til selskapet utenom et kontaktskjema, bør du være kritisk til nettbutikken.

Se flere råd på nettsiden til Forbruker Europa, der du lærer mer om hvordan du avslører useriøse nettbutikker.