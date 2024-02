Politiet vil neste helg, 2. og 3. mars, søke etter den savnede personen som sist ble observert i Lillesand før jul.

– Vi søker etter en antatt omkommet person. Det vil blant annet bli søkt med både hunder og droner i området, opplyser stabssjef Vidar Arnesen i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Sist observert i Lillesand

Mannen ble meldt savnet av familien sin 7. januar. Siste sikre observasjon av savnede var på Prestholt, like nord for Lillesand sentrum 8. desember i fjor.

– Hva er grunnen til at det nå er endret til et søk av en antatt omkommet person?

– Den savnede sine siste bevegelser, i form av observasjon av vitner, samt bevegelse på telefon, bankkonto mm. slutter i desember. Dersom han skulle befinne seg i Lillesand, det området vi ønsker å avsøke, ser vi det som svært lite sannsynlig at han fortsatt er i live. Derfor antar vi at vi søker etter en omkommet person, svarer Arnesen.

– Er det tanker om at det har skjedd noe kriminelt?

– Politiet jobber ut i fra flere hypoteser, hvor en kriminell handling naturlig er en av hypotesene. Det betyr imidlertid ikke at vi har holdepunkter for at det har skjedd noe kriminelt, men vi kan ikke utelukke det, sier han.

Mann i 50-årene

Mannen, som er i 50-årene, er fra Kragerø i Telemark. Han har imidlertid en tilknytning til Agder.

Politiet har tidligere sagt at mannen «kan ha på seg sort bukse, sort jakke med grå hette og mørk lue med hvit stjerne».

– Vi har planlagt å benytte både frivillige ressurser og våre egne ressurser i søket. De pårørende er varsel om søket, legger Arnesen til.

Ikke mistanke om noe kriminelt

Det var planlagt søk etter mannen tidligere i februar, men søket ble da utsatt, blant annet på grunn av snøvær.

– Det er ikke noe som tilsier at det har skjedd noe kriminelt, uttalte politiadvokat Kine Wesseltoft i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen den gang.

Politiet hadde da et håp om å finne mannen i live. Nå planlegges det imidlertid for søk etter en antatt omkommet person.

– Politiet er interessert i informasjon knyttet til den savnedes bevegelser rundt 8. desember og senere, sa Wesseltoft da.

Politiet ber om at de som har opplysninger knyttet til mannen, kontakter politiet på 02800 eller via politiet.no.

Det var i dette området savnede ble sett sist.