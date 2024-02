Behandlingen av kongen startet mandag, opplyser hoffet i en uttalelse. Mens han er under behandling, vil han etter råd fra leger «utsette» sine offentlige oppdrag, heter det videre.

– Hans majestet har valgt å kunngjøre diagnosen for å forhindre spekulasjoner og i håp om at det kanskje kan bidra til forståelse for alle rundt om i verden som er rammet av kreft, heter det i uttalelsen.

Meldingen kommer etter at kongen ble behandlet for forstørret prostata i slutten av januar. Under behandlingen på sykehuset ble et annet helseproblem oppdaget. Videre prøver viste en form for kreft.

Mandag morgen reiste kongen fra Sandringham til London for behandlingen, skriver Sky News.

Harry reiser til Storbritannia

Hoffet opplyser ikke om hva slags kreftdiagnose det er snakk om. Flere medier skriver at det ikke er prostatakreft.

Hans sønn Harry skal reise til Storbritannia de nærmeste dagene for å være sammen med Charles, skriver det britiske nyhetsbyrået PA. De siterer en kilde «nær Harry». Harry bor i California.

75-årige Charles ser fram til å komme seg tilbake til arbeidet så snart som mulig, skriver hoffet.

Sunak ønsker god bedring

– Kongen er takknemlig overfor sitt medisinske team for deres raske intervensjon, skriver de.

Storbritannias statsminister Rishi Sunak ønsker kong Charles god bedring etter kreftdiagnosen.

– Jeg er ikke i tvil om at kongen vil gjenvinne sin fulle styrke i løpet av kort tid, og jeg vet at hele landet sender ham gode ønsker, sier statsministeren.

Charles ble konge av Storbritannia 8. september 2022.