– Det føles vemodig, og det har vært en lang prosess for meg. Men jeg er samtidig sikker på at dette er riktig nå, sier Berg til Dagens Næringsliv.

Hun kommer ikke til å ta gjenvalg til Stortinget. Skulle hun bli gjenvalgt som nestleder på partiets landsmøte i helgen, vil hun trekke seg fra vervet allerede på neste landsmøte, våren 2025.

I påsken ble hun bedt av nominasjonskomiteen om å tenke på et mulig gjenvalg til neste års stortingsvalg.

– Det har jeg gjort, og konklusjonen er den samme. Når jeg gir meg på Stortinget, vil det være naturlig og også tre ut av partiledelsen. Men jeg er topp motivert for å jobbe for MDG som folkevalgt på Stortinget og som nestleder ett år til – hvis partiet vil, sier hun.

Vil gjøre noe annet

Berg sier hun ikke gir seg på grunn av småbarnsliv eller uro i partiet. Hun ønsker rett og slett å gjøre noe annet, sier hun.

– Jeg hadde aldri drømt om å bli politiker, og plutselig kom jeg inn som byråd i Oslo. Nå etter ti år føler jeg at jeg skylder meg selv å se hva som finnes utenfor også, sier Berg.

Mange politikere på vei ut

I august 2022 kunngjorde Une Bastholm at hun gikk av som MDGs partileder og begrunnet det med at hun ikke hadde den ekstra tiden og energien som krevdes.

Den siste tiden har en rekke politikere varslet at de ikke kommer til å stille til gjenvalg for fire nye år på Stortinget. Blant disse er SVs Kari Elisabeth Kaski og Audun Lysbakken, Frps Christian Tybring-Gjedde, Sps Jenny Klinge og Aps Torstein Tvedt Solberg for å nevne noen.