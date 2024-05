Sakene gjelder gutter helt ned i 14-årsalderen. Guttene har videochattet eller sendt bilder til det de tror er en jente på samme alder, men som viser seg å være svindlere. Politiet opplever en økning i antall saker, opplyser Kripos i en pressemelding.

– Vi ser at problemet er økende. Politiet er kjent med hundrevis av forhold, men kan ikke tallfeste nøyaktig fordi det ikke er en ensartet måte å registrere anmeldelser på. Samtidig er dette er et typisk fenomen der mørketallene er store, sier politioverbetjent Tuva Dahlheim ved seksjon for overgrep mot barn i Kripos.

Etter å ha sendt nakenbildene, blir guttene forsøkt presset for penger. Ifølge politiet er gjerningspersonene organiserte, pengekravene høyere og de fornærmede enda yngre enn før.

Stor belastning

Dahlheim sier det er en stor belastning for ofrene som har blitt utsatt for seksuell utpressing.

– Å bli lurt til å sende bilder og så presset for penger på kynisk vis, oppleves skamfullt og som en stor belastning. For noen har det endt med selvmord. Derfor må vi prøve å ruste dem til å ta gode valg i det digitale livet, slik at de ikke havner i slike situasjoner.

Flørt eller fake?

Politiet ber nå unge gutter tenke om det er en flørt eller om det er fake før man sender av gårde nakenbilder.

Tiltaket skal gi råd til gutter, unge menn, foresatte og voksne som jobber med barn og unge.

– For det første er det viktig at de vet at dette kan skje med dem. Det kan gjøre dem mer på vakt for å bli utsatt for dette. I tillegg har vi råd til hva man skal gjøre hvis man blir utsatt for seksuell utpressing. Og voksne må vite om fenomenet og være en trygg person barna og de unge mennene kan si fra til for å få hjelp til å håndtere dette, forteller Dahlheim.