I overkant av 3500 medlemmer av Akademikerne og Unio er så langt tatt ut i streik etter at meklingen med staten ikke førte fram.

Falch sier til VG at han både tror at streiken trappes opp, og at den vil bli langvarig.

– Staten utfører generelt flere viktige oppgaver for at samfunnet skal gå rundt på en god måte, og det blir nå svekket. Jeg forventer at streiken kommer til å vare ganske lenge, og at den vil trappes opp, sier Falch.

I flere av etatene som er rammet, er det allerede varslet om at streiken kan få store konsekvenser.

– Tjenester fra staten vil ta lengre tid, og alt vil gå tregere. Man må bare akseptere at ventetidene øker, oppsummerer Falch.

Han sier han tror streiken varer til over ferien, men at det er vanskelig å forutse hvordan dynamikken i en slik konflikt utvikler seg.