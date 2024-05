En rekke byer har fått ny varmerekord på 17. mai. Byer som Bergen, Stavanger, Molde og Bodø har slått rekorden sin.

Steinkjer målte 26,1 grader, men slo ikke norgesrekorden.

– I 1980 ble det mål 27,5 grader i Gvarv i Telemark, skriver Meteorologisk institutt på X/Twitter.

Følgende rekordtemperaturer ble målt i 17-tiden, opplyste Meteorologisk institutt til NTB fredag ettermiddag:

* Bergen: 24,7 grader – forrige rekord var 24,3, i 2019.

* Stavanger: 25,6 grader – forrige rekord var 23,4 i 1980.

* Molde: 24,7 grader – forrige rekord var 22,7 i 2019.

* Bodø: 21,5 grader – forrige rekord var 21,1 i 2013.

* Sandane: 24, 1 grader – forrige rekord var 23,3 i 2013.

– Det er den varmeste 17. mai for mange plasser i dag. Det er ikke bunadsvær i dag, sier vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt til VG.

Det har også vært varmt i andre byer. I Oslo har varmen skapt problemer for flere. Thomas Johannessen, innsatsleder for helsevesenet, opplyser til TV 2 at flere har besvimt. Det er spesielt de eldre som sliter i varmen.

I 17-tiden var temperaturen følgende i storbyene:

* Oslo: 24,2 grader

* Trondheim: 24,1 grader

* Tromsø: 20, 6 grader

I Nord-Norge har det derimot vært godt bunadsvær, opplyser meteorologen.

– I Kirkenes i Finnmark er det kun 5,1 grader. Det er det kjøligste stedet i landet akkurat nå, sa meteorolog Julie Solsvik Vågane til NTB i 15-tiden.