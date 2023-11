Det fremgår i en kjennelse fra Telemark tingrett tirsdag ettermiddag. Retten har forbudt offentlig gjengivelse av hele avgjørelsen.

Drapet skjedde natt til mandag.

– Vi vet ikke helt hva som skjedde. Det vi vet er at både siktede og avdøde var på legevakta søndag kveld etter en voldshendelse som skal ha skjedd på ettermiddagen. Her var det ikke snakk om store skader, politiet vurderte det da til at hendelsen var avsluttet og ikke pågående, forteller politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt.

To og en halv time senere ble politiet kontaktet på nytt. Da lå den 22 år gamle mannen i parets leilighet med kritiske skader. Politi og ambulanse rykket ut, men han døde før ankomst til sykehuset.

Den 18 år gamle kvinnen ble kort tid etterpå pågrepet og er siktet for drap. Hun samtykket på forhånd til to ukers varetektsfengsling.

Undersøker tidligere voldssaker

Det var en relasjon mellom de to personene, politiinspektør Kostveit forteller at de hadde flyttet inn sammen bare noen dager før drapet. Telemarksavisa skriver at de to var et par.

Avdøde og siktede bodde også sammen i Kragerø, der har det blitt registrert to saker som innebærer kroppskrenkelser. Kostveit sier at politiet vil undersøke om det er informasjon i disse sakene som kan være relevante for drapssaken.

Uttaler seg ikke om drapsvåpenet

Politiet har heller ikke villet si noe om dødsårsaken, men har bekreftet at det ikke er brukt skytevåpen. De har bedt om bistand fra Kripos i den videre etterforskningen. Den avdøde mannen vil bli obdusert.

Avhør av den siktede vil bli gjennomført enten torsdag eller fredag.