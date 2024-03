– Nordmenn flest har et elsk/hat-forhold til kundeklubber. Det er stas med fordeler og rabatter, men trykket på SMS og e-post er ofte så kraftig at mange melder seg ut. Dermed når ikke butikken kundene med nye fordeler og tilbud på en enkel måte, og kunden går glipp av mulige røverkjøp, skriver Vipps i en pressemelding.

Nå lanserer Vipps en ny knapp, som de har kalt «Fordeler». Den skal endre dette. Med Fordeler i Vipps styrer medlemmene selv hvor mye informasjon de skal motta, eller om de kun ønsker å se alle medlemsfordelene og -poengene i appen.

– Lånt tid

– Dette blir et vendepunkt for hvordan butikker kan kommunisere med kundene sine. Med Fordeler i Vipps er kunden få tastetrykk unna å bruke fordelene sine når de er butikken for å handle. Du trenger heller ikke lenger å huske hvilke kundeklubber du er med i. Oversikten ser du i Vipps. Det gjør at SMSer og e-poster om kundeklubber lever på lånt tid, sier kommersiell leder Vegar Heir i Vipps.

Han anslår at Vipps er den plattformen med flest unike norske brukere. Derfor mener han at butikkene også får en kraftfull rekrutteringskanal for å tiltrekke seg nye medlemmer. Per i dag er det 14 kundeklubber som er synlige i Vipps, inkludert Power, XXL, Life, Stormberg og Interflora. Heir forteller at flere aktører er på vei inn i det som foreløpig er en pilotfase.

Pilot

– Dette er Vipps-måten å lansere tjenester på. Alt er ennå ikke 100 prosent sømløst og brillefint, men brukerne blir med på utviklingen og kan påvirke hvordan tjenestene utformes. Vi ønsker å skape løsninger som er både nyttige og brukervennlige, og det er nettopp dét Fordeler i Vipps handler om, sier han.

Så langt har cirka 700.000 nordmenn fått tilgang til Fordeler-knappen i Vipps, og i løpet av de kommende ukene vil den være tilgjengelig for alle Vipps’ cirka 4,4 millioner brukere, skriver de i pressemeldingen.

De foreløpige resultatene fra piloten er lovende. Selv om tallene varierer noe mellom butikkene, sier Heir at under 1 prosent av brukerne som har blitt med på tjenesten har siden avsluttet Fordeler i Vipps.