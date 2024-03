Bakgrunnen er at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) beskriver at kirker og kristne forsamlingssteder framstår som aktualiserte terrormål i påsken, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

− Politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen. Selv om det ikke foreligger konkrete trusler, har politidirektøren etter en samlet vurdering besluttet midlertidig bevæpning for å sikre en best mulig beredskap gjennom påsken, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.

Trusselnivået for Norge som helhet er uendret, og politiet oppfordrer folk til å feire påsken som normalt tross at det kan være mer synlig og bevæpnet politi.

PST: Høytider kan være terrormål for ekstremister

– Høytider og merkedager kan være aktuelle terrormål for ekstremister fordi det på slike dager samles et stort antall mennesker på ulike arrangement. I denne trusselvurderingen trekker vi fram blant annet kirker og kristne forsamlingssteder som aktualiserte mål, sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST til NTB.

Representanter for PST er tilgjengelige for pressen ved deres lokaler i Nydalen i Oslo fra klokka 14.15 mandag.

Kirkerådet: Glad for at PST følger med

Direktør Ingrid Vad Nilsen i Kirkerådet sier til NTB at hun er trygg på PSTs vurdering.

Hun viser til en lignende situasjon i den forrige nyttårshelgen, da det på bakgrunn av en oppdatert trusselvurdering ble besluttet nasjonal bevæpning av politiet.

– Vi har jevnlig kontakt med PST og er glad for at de følger med slik at vi kan informere kirkene som planlegger arrangementer i påsken, sier hun Nilsen.

Hun legger til at Kirkerådet vil sende ut et informasjonsskriv til kirkene senere mandag ettermiddag.