Trond Rønningen, direktør Forbrukertilsynet Foto: Dag Jenssen Forbrukertilsynet

– Vi har varslet Convene om en bot på 3 millioner kroner per uke de eventuelt fortsetter praksisen, mens Telenor og Telia har fått varsel om ukesbøter på henholdsvis 2,2 millioner kroner og 1,3 millioner kroner, opplyste Trond Rønningen, direktør Forbrukertilsynet, i desember.

Convene, Telenor og Telia tok, etter Forbrukertilsynets syn, ulovlig høye fakturagebyr. Etter at Forbrukertilsynet varslet vedtak mot de tre selskapene, har alle tre satt ned eller fjernet fakturagebyrene de krevde fra forbrukerne.

Forbrukertilsynet har derfor avsluttet de tre sakene, men vil nå sørge for at andre aktører som fakturerer forbrukere følger etter, skriver de på sin nettside.

Dette har de endret

Convene tar ikke lenger et fakturagebyr fra forbrukerne, men overlater det til næringskundene sine å fastsette et eventuelt fakturagebyr.

Telia har sett ned gebyra for Telias tre merkevarer fra 79,- og 59,- til kroner 6,47 for merkevaren «Telia» og til kroner 5 for merkevaren «Mycall». For merkevaren «One Call» er papirfakturagebyret fjernet helt, opplyser Forbrukertilsynet.

Telenor reduserte fra 1. februar prisen på papirfakturagebyr fra 79 til kr 6,50 kroner.

De tre aktørene har dermed i det vesentlige endret vilkårene sine og praksis i tråd med kravene i loven.

Flere har tatt grep

Også andre selskap har tatt grep etter den gang og fra 1.mars setter Fjordkraft ned fakturagebyret fra 49 kroner til 8,04 kroner i Fjordkraft mobil og ned til 8,32 på Fjordkraft strøm.

– Det er lov å kreve fakturagebyr, men gebyret kan ikke være større enn de faktiske kostnadene ved faktureringen. Avgrensningene i størrelsen på fakturagebyr gjelder for alle som fakturerer forbrukere, skriver Forbrukertilsynet.

De vil nå vurdere hva slags bransjer og selskap det kan være nødvendig å opprette saker mot for at forbrukere ikke skal få for høye fakturagebyr.

– Vi ser alvorlig på at mange næringsdrivende fremdeles ikke følger reglene i loven som avgrenser størrelsen på fakturagebyr. Her er det mange bransjer og selskap som må sette seg inn i lovverket, og snarest mulig endre praksisen sin for å unngå lovbrudd, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet, i nyhetsbrevet.