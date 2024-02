«Jeg må spise sunnere», «jeg må trene mer», «hvis jeg finner en ekspert som har den riktige hjelpen for meg». Slike spinner tankene for mange av oss. Vi pepres med råd og formaninger om mat og trening.

– Mer av ditt og mer av datt … Det ligger i menneskets natur å gjøre mer når vi vil løse et problem. Men dette er feil, sier kjendislege Kaveh Rashidi.

Han snakker med oss mens han kjører mot Stryn for å promotere den fjerde og ferskeste boka si: «Senk skuldrene!» Gjør mindre for helsa og bli friskere».

– Er det en selvhjelpsbok?

– Jeg har skrevet en selvhjelpsbok for at folk skal slippe unna selvhjelpsbøker! Du kan fort ende opp med å føle at du ikke strekker til på noe, hvis du hele tida skal være megaflink.

Rashidi har selv vært megaflink. Allerede som barn dro han fra de andre på skolen og hoppet over et klassetrinn. Den arbeidsomme flyktninggutten ble landets yngste ferdig utdannede lege 23 år ung.

Ved siden av å ha 4–5000 pasienter til legekontoret sitt i året, har hans spalte i A-magasinet gjort ham til «hele Norges fastlege», og i 2022 fikk han prisen Årets Allmennlege av sine kolleger i Legeforeningen. 35-åringen har allerede vært med i en drøss TV-programmer, blant annet i «71 grader nord – kjendis», er en aktiv stemme i sosiale medier og har sin egen podkast. I tillegg (trekk pusten!) har han gitt ut tre bøker og er pappa til to barn som nå er under som tre år.

Så en dag var det nok. Mer enn nok. Selv om døgnet kan synes å ha 30 timer for Rashidi, kjente han på utmattelse – så alvorlig at han for ett års tids siden måtte sende seg selv til lege og nå går til psykiater hver tirsdag.

Mens andre som «går på en smell» kanskje er sykmeldt noen måneder, skrev altså superlegen en ny bok.

– Hvis man hele tiden biter tennene sammen og gasser på, går man glipp av noe, nemlig roen til å bearbeide. Jeg tror på å gjøre mindre. Sitte mer stille og se ut av vinduet. Det skjer nemlig viktige ting for helsa vår da også.

– Det er alltid fristende å være flink og ambisiøs, bare kjøre på, alltid pålogga, men vi trenger hvile – bare la livet synke inn. Da skjer det nemlig viktige ting for helsa vår. Foto: Jorunn Valle Nilsen/Vigmostad Bjørke

Stopp for å lade

Vi nordmenn er veldig opptatt av helsa vår. Ekstremt. Fra vi slår opp øynene til vi legger oss, kverner hjernen for mange av oss:

Er dette sunt nok til frokost? Burde jeg gå eller kjøre til jobb? Rekker jeg spinningtimen? Er denne middagen økologisk eller ultraprosessert?

PHU! Og hvis unger kommer inn i livet, dukker det opp tusen nye valg: Er bleiene miljøvennlige, er pysjen giftfri, er ullbuksa fra frittgående spelsau? Er babymaten økologisk og produsert bærekraftig? Er familien nok på tur i helgene? Alle disse «burde burde burde skulle skulle skulle» …

– Alle rådene for riktig livsstil kan være sunne nok hver for seg, men totalen kan gjøre oss syke. Bakt inn i de velmente livsstils- og helserådene ligger et budskap om at du ikke skal være fornøyd med deg selv slik du er.

Kaveh Rashidi avbryter seg selv og spør om det er greit at vi tar en liten pausen mens han setter bilen på lading på CirkleK før vi fortsetter. Snart er han tilbake på tråden:

– Ja, hei igjen. Bilen hadde 40 prosent igjen, så det var ikke krise, men jeg tenkte det var lurt å lade før batteriet var tomt.

– Litt som i livet, med andre ord? Ta en time-out og lade før det er helt tomt?

– Hehe, ja – det bildet er godt. Det er alltid fristende å være flink og ambisiøs, bare kjøre på, alltid pålogga, men vi trenger hvile og mulighet til å prosessere – bare la livet synke inn. Så setter vi oss ned med skjerm, en TV-serie eller sosiale medier – og hjernen jobber fortsatt på full spreng. Men da frarøver vi oss selv noe. Jeg jobber selv med å se verdien av å gjøre ingenting. Bare sitte og stirre ut av vinduet, uten «å være i produksjon», innrømmer Rashidi.

Finne «nokpunktet»

Den avholdte samfunnsmedisineren Per Fugelli snakket om «nokpunktet». Kaveh Rashidi har påtatt seg å bære den arven videre. Han framsnakker verdien av «godt nok».

– Vi streber etter å finne balanse. Nøkkelen til bedre helse er å ignorere flere helseråd og bli mer tilfreds med det du allerede gjør. Noe av det viktigste du gjør for hjernen og psyken din, er å trene. Men det går helt greit selv om du ikke trener hver dag.

– Med din fjerde bok har du funnet en resept du har skrevet ut til deg selv – og alle oss andre?

– Ja … Kaveh drar litt på det.

– Resept er strengt tatt en aktiv behandling, mens mitt mål er å gjøre mindre av noe. Vi vil lett for mye. Men for mye av det gode blir også vanskelig og feil.

– «Sannheten er faktisk ganske oppløftende. For det er lite som skal til for å leve et sunt liv, skriver du i boka di. Er du ikke redd for å gi oss gode grunner til å la være å strekke oss, til å lene oss tilbake i sofaen, late og fornøyde med potetgullposen?

– Verken potetgull eller sofa er helseskadelig, hvis du følger den gylne middelvei. Så senk skuldrene, stol på rådene til helsemyndighetene og stol på at du kommer langt ved å være flink nok – heller enn å satse på perfeksjon!

I boka gir Kaveh Rashidi mange eksempler fra behandlingsrommet. Foto: Liv Ekeberg

Sorgmetode som ikke anbefales

Noen ganger treffe livet oss midtskips – som når vi mister noen som står oss nær. Det kan går ut over både den fysiske og psykiske helsa.

– I forbindelse med lansering av boka di, delte du noe av det såreste og verste fra ditt eget liv i et portrettintervju med A-magasinet. Du forteller åpent om hvordan du fortrengte tapet av din søster ved å late som om hun bare var på ferie. Hva vil «legen Kaveh» si til «pasienten Kaveh» om en slik sorg-metode?

– Det er nok en strategi og et forsøk på å mestre en utfordring. Men det er en sorgmetode som mangler litt tålmodighet, aksept og raushet mot seg selv. Den funker bedre på kort enn på lang sikt. Men du, jeg må legge på nå, sier Rashidi.

– Helt greit! God tur videre - og du, husk å lade før batteriet er tomt!