I et prosessvarsel fra advokat Patrick Lundevall-Unger krever de to støttespillerne nå drøyt 4 millioner kroner hver av Viggo Kristiansen etter at han ble frikjent for drapene i Baneheia i mai 2000. Som bakgrunn for kravet oppgir de at det skal ha foreligget en bindende avtale med Kristiansen, skriver VG.

– Når kravet avvises, så ligger det i det at det ikke er noen avtale som legitimerer kravet, svarer Kristiansens advokat, Brynjar Meling, på VGs spørsmål om Kristiansen har inngått en bindende avtale.

Terje Helland og tidligere Dagblad-journalist Eivind Pedersen arbeidet i flere år for at Viggo Kristiansen skulle få dommen etter drapene i Baneheia opphevet. I etterspillet etter frifinnelsen fikk Helland refundert 250.000 kroner for tapt arbeidsfortjeneste etter å ha levert krav for refusjon av 3573 timer. Eivind Pedersen fikk ingenting selv om han satte fram et krav for 3647 timer.

Kristiansen fikk tidligere i år tilkjent 10 millioner kroner i forskudd på erstatning. I midten av november leverte han et krav på totalt 90 millioner i erstatning fra staten.

I alt søkte åtte personer som på ulike måter har bidro til gjenopptakelsen av saken, om erstatning fra staten. I juli avgjorde Borgarting lagmannsrett at seks av dem fikk dekket deler av sine krav.