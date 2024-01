BLIR BORTE: Vaflene som har vært en del av disken på Platebaren i mange år, skal vekk, ifølge Else Marie Njærheim og Tarjei Jespersen som ser en klar trend, nemlig at de fleste kundene vil ha mat fra deres nye meny. Foto: Irene Hegge Guttormsen

Håper Tinder-daten blir burger-eventyr

Tinder-daten for fire år siden ble starten på en kjærlighetshistorie og et samarbeid som de håper skal føre til et omfattende burger bar-eventyr.