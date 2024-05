KRISTIANSAND: – Kira er rolig, men på vakt, og passer godt på de tre små som hun dier. Nå er det viktig at alle fire får mest mulig ro, slik at moren får tatt seg av ungene på best mulig måte. Derfor har vi stengt Løvehuset for gjester inntil videre, sier dyrepasser Olav Åsland.

Det ble født fire løveunger, men én døde.

Nye tilskudd til løveflokken i Dyreparken. Foto: Dyreparken

Det er hannløven Mufasa og løvinnen Kira som er foreldrene til de tre små. De fikk også fire løveunger i 2022 som fremdeles er en del av flokken i Dyreparken.

Mira og Mufasa kom til Dyreparken i 2022.

Veterinær Rolf-Arne Ølberg forteller at de denne gangen ikke observerte selve paringen.

– Vi ble mistenksomme da Mufasa viste dominans overfor Kira i slutten av januar og midten av februar. Etter denne perioden viste hun ingen nye tegn til brunst, og økte i vekt, sier han.

Foto: Dyreparken

Bevaringsprogram

Fødselen er viktig fordi løvene er en del av et internasjonalt bevaringsprogram i dyreparkorganisasjonen EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Programmet har som mål å holde en sunn bestand med løver i dyreparker, som en reserve for fremtiden.

Det mest vanlige er at løvene får to eller tre unger.

Når ungene er født er de normalt mellom en og to kilo. De åpner øynene etter ca 11 dager. Etter to uker begynner de å gå rundt, og løper etter en måned.

Første gang som det ble født løveunger i Dyreparken var i 2008.

Foto: Dyreparken

Løven er det eneste kattedyret som lever i flokk. En flokk kan inneholde alt fra to til 40 dyr.

Løvene er sårbare på IUCNs rødliste. Hovedtrusselen er tap av leveområder, mangel på byttedyr og jakt.