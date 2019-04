I natt: Trump-minister går av SLUTTER: USAs sikkerhetsminister Kirstjen Nielsen går av, bekrefter president Donald Trump. (Foto: AP Photo/Carolyn Kaster) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 8 april. 08.04.2019 kl 07:21 (Oppdatert 08:07)

USAs sikkerhetsminister går av

USAs sikkerhetsminister Kirstjen Nielsen går av, bekrefter president Donald Trump, som på Twittertakker henne for hennes arbeid.

Ny sjef for sikkerhetsdepartementet DHS blir Kevin McAleenan, som hittil har vært sjef for toll- og grensesikkerhetstjenesten CBP.

Én pågrepet etter voldsepisode

En person er kjørt til sykehus og en er pågrepet etter en voldshendelse på Singsaker i Trondheim natt til mandag. Politiet ønsker ikke å kommentere skadeomfanget.

– Vi er helt i startfasen, og det er mye vi ikke vet ennå. Av hensyn til etterforskningen, har vi ikke mulighet til å si noe nærmere om saken, sier operasjonsleder Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Pakistan venter aggresjon fra India

Pakistans utenriksminister Shah Mehmood Qureshi sier landet har etterretning på at India planlegger militær aggresjon mot Pakistan mellom 16. april og 20. april. Ifølge ham ble FNs sikkerhetsråd i Islamabad orientert om «planen» for to dager siden.

Talsmann Raveesh Kumar i Indias utenriksdepartement avviser påstandene som uansvarlige og absurde. Han anklager Qureshi for å forsøke å skape krigshysteri.

Svindelforsøk mot Hagens familie

Mens familien venter på livstegn fra den 69 år gamle kvinnen, som har vært savnet i over fem måneder, er det andre som forsøker å utnytte den pressede situasjonen familien befinner seg i, skriver Dagbladet.

Flere av svindelforsøkene skal ha skjedd den siste måneden. Flere av henvendelsene kommer fra utlandet.

