I morgenrushet: Tatt for kjøring i påvirket tilstand - uten førerkort
20.12.2018 kl 10:22 (Oppdatert 10:28)

På grunnlag av meldinger fra bekymrede vitner, ble bilen med mannen i 30-årene bak rattet stanset på Kystveien ved Songebukta kl. 08.34 torsdag morgen - midt i morgenrushet på den trafikerte veien.

- Bilføreren, en mann i 30-årene, anmeldes for kjøring i påvirket tilstand og kjøring uten gyldig førerkort, opplyser operasjonsleder Christian Ekra ved Agder-politiets operasjonssentral.

Passasjeren i bilen, en mann i 40-årene, blir ifølge Ekra anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted.

Ifølge Ekra ble også siktedes bopel ransaket, og det ble tatt i beslag litt hasj.

- Sjanglet og fremsto ruset

Politiet aksjonerte på bakgrunn av tips fra vitner.

- Mannen ble observert av vitner, som opplevde at han sjanglet og fremsto ruset, opplyser Ekra.

- Det oppsto ingen farlige situasjonen under selve kjøringen, men det er klart at slik kjøring uansett utgjør en stor fare for andre trafikanter, sier operasjonslederen.