I Grimstad lukes havreåkrene for hånd

X: (Foto: ) TRE POSER: – Det står ikke Storegra på posene. Det er litt dumt, synes Erik Meidell. (Foto: ) HAVRE: Erik Meidell, forvalter på Storegra gård, med glutenfri havre. I år står den veldig fint. (Foto: Inger Stavelin)

om havre b Havrens rike innhold av fiber er godt for fordøyelsen. Den har høyere metthetsverdi enn noen annen matvare.

b Kroppen bruker lang tid på å fordøye havregryn og derfor påvirker den blodsukkeret i liten grad.

b Havregryn er rik på jern, sink, magnesium, E-vitamin, vitamin B1, og flerumettede fettsyrer.

b Havregryn kan bidra til å redusere overvekt, senke kolesterol og forebygge hjerte- og karsykdommer.

b Forskjellen på lettkokte havregryn og store havregryn er kun at lettkokte har blitt delt før de er valset til gryn. Lettkokte trenger dermed mindre koketid. Store havregryn metter lenger fordi magen må jobbe litt mer for å få ut næringen av dem, men begge er like sunne. Kilde: Økoland

